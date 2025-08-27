In fuga con lo zaino pieno di alcolici, bloccato dalle guardie

Furto al Tosano di Vago: beccato a rubare alcolici, bottiglie a terra nella fuga

Tensione nel tardo pomeriggio di martedì 26 agosto al supermercato Tosano di Vago di Lavagno, a causa di un furto. Un uomo di origini straniere è stato sorpreso rubare alcune bottiglie di alcolici, nascondendole nello zaino.

Il tentativo di fuga, avvenuto intorno alle 18-19, è terminato poco dopo: l’uomo è stato fermato dalle guardie giurate nel parcheggio, mentre le bottiglie sono cadute a terra e si sono infrante durante la tentata fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno preso in consegna il ladro per gli accertamenti del caso.