Morta nella notte all’ospedale di Borgo Trento la ragazza di 19 anni che con lo scooter era finita contro un camion a Pescantina.

Non ce l’ha fatta la giovane rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì a Pescantina. La ragazza, Lorenza Bridi, una 19enne residente a Pescantina, è deceduta nella notte all’ospedale di Borgo Trento, dove era stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Il violento scontro si è verificato intorno alle 7 del mattino in via Nassar, tra Pescantina e Settimo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri di Peschiera del Garda, la giovane, che era in sella al suo scooter, si è scontrata con un camion all’altezza del civico 50. Nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra autovettura.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’automedica e i vigili del fuoco. Le condizioni della 19enne sono apparse fin da subito estremamente critiche e, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Nonostante i tentativi dei medici, le gravi ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

La dinamica del sinistro è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire l’esatta sequenza dei fatti.

Un minuto di silenzio al liceo Montanari.

Lorenza frequentava l’ultimo anno al liceo delle scienze umane Montanari di Verona. E proprio al Montanari oggi, alle 12, dopo aver saputo la terribile notizia, è stato osservato un minuto di silenzio, per volere del preside Matteo Sansone. “A nome di tutta la comunità scolastica, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari, alle compagne e a tutti quelli che l’hanno conosciuta – si legge nella nota del preside -. Una giovane vita che ha lasciato un segno indelebile tra noi. Il suo sorriso, la sua curiosità e la sua presenza luminosa resteranno per sempre nei nostri cuori. In questo momento di dolore, la comunità scolastica si unisce alla famiglia e agli amici, condividendo il vuoto che questa perdita lascia. Che il ricordo di Lorenza continui a essere luce e forza per chi l’ha conosciuta e amata”.

Il ricordo della Fipav Verona.

Anche la Fipav Verona ha voluto ricordare Lorenza: “La Fipav Verona si unisce al dolore per la tragica scomparsa della 19enne Lorenza Bridi, che per tanti anni ha militato nelle fila di Volley 88. Una notizia che sconvolge e addolora profondamente tutto il nostro movimento. Alla famiglia va il nostro pensiero più sincero e un forte abbraccio in questo momento così difficile”.