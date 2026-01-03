Scattano anche a Verona i saldi invernali: 140 euro a testa la spesa prevista, abbigliamento, calzature e accessori prima di tutto.

Da oggi, sabato 3 gennaio, anche a Verona scattano i saldi invernali. Dopo un Natale vissuto tra luci e ombre, con volumi di vendita leggermente inferiori al 2024 ma valori complessivi stabili, il commercio veronese si prepara dunque al primo grande appuntamento dell’anno. La stagione dei saldi invernali proseguirà fino al 28 febbraio, coinvolgendo l’intero territorio provinciale.

Le stime di spesa: moda e accessori in primo piano.

Secondo le proiezioni di Confcommercio Verona, il budget medio pro capite si attesterà attorno ai 140 euro, una cifra in linea con l’anno passato. Entrando nel dettaglio dei comparti, lo scontrino medio più elevato è atteso nell’abbigliamento (217 euro), seguito da calzature (183 euro) e accessori (172 euro). Per settori come lo sport, il benessere e l’editoria, la spesa prevista rimane generalmente più contenuta, sotto la soglia dei 100 euro.

Il trend delle gift card e il valore del “vicinato”.

Un dato interessante emerge dal bilancio delle festività appena concluse: l’aumento delle gift card. “Chi regala preferisce la praticità, lasciando al destinatario la libertà di scegliere“, osserva Mariano Lievore, presidente di Federmoda Confcommercio Verona. Nonostante la concorrenza dei “pre-saldi” e delle promozioni online, Lievore sottolinea l’importanza del contatto umano: “Invitiamo a scegliere i negozi di fiducia, dove trasparenza e competenza garantiscono un acquisto ponderato e di qualità”.

Sostenere l’economia locale.

L’appello delle istituzioni è corale. Il presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena, e il direttore generale, Nicola Dal Dosso, ricordano che scegliere i negozi fisici significa molto più che trovare un buon affare. “Acquistare nei centri urbani tutela l’occupazione e mantiene vive le nostre città“, spiegano.