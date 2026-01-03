L’ospedale di Negrar mette in guardia dalle truffe telefoniche dei finti sms: “Non richiamate”.

L’ospedale di Negrar mette in guardia da possibili truffe telefoniche: “Negli ultimi giorni – spiega in una nota la direzione – le segreterie dell’ospedale ricevono varie segnalazioni relative a messaggi Sms intestati come “Ospedale Sacro Cuore Don Calabria” che chiedono all’utente di contattare la struttura a un determinato numero telefonico (il numero cambia spesso)”.

“Il numero inidicato si rivela a pagamento (prefisso 89) e quindi, se richiamato, intacca pesantemente il credito telefonico dell’utente – prosegue la nota -. L’ospedale ha già fatto formale denuncia alle forze dell’ordine e sta inoltrando la segnalazione anche agli enti nazionali preposti alla cybersicurezza.

Si invitano i cittadini che dovessero ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti e soprattutto a non chiamare il recapito indicato nel messaggio, che è in realtà un numero a pagamento a tariffa maggiorata”.