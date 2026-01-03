La giunta del comune di Verona ha approvato le direttive per la concessione dei plateatici per la stagione 2026: tutte le novità.

In attesa del nuovo Regolamento cui l’amministrazione sta lavorando (quello in vigore è stato redatto 15 anni fa), la giunta comunale di Verona ha approvato le direttive per la concessione di stalli di sosta destinati ai plateatici degli esercizi di somministrazione per la stagione 2026, introducendo importanti novità volte a garantire un migliore equilibrio tra le esigenze delle attività economiche e quelle dei residenti.

Posta particolare attenzione alla tutela dei residenti del centro storico, riducendo il numero massimo di stalli concedibili all’interno della Ztl: da 60 a 55 gli stalli per auto e da 20 a 15 quelli per motorini.

“La riduzione risponde a una duplice esigenza: da un lato accogliere le segnalazioni dei cittadini che lamentano la carenza di parcheggi in zone già critiche, dall’altro adeguare l’offerta alla reale domanda emersa nella stagione 2025, quando le richieste sono risultate inferiori agli stalli disponibili, anche a seguito dell’istituzione dell’Area Pedonale Urbana (Apu) all’interno della Ztl”, spiega l’assessora al Commercio e manifestazioni Alessia Rotta.

Tariffe confermate e stagione prolungata.

L’amministrazione ha confermato le tariffe dello scorso anno, garantendo certezza economica agli operatori:

Ztl: 230 euro + IVA per stallo/mese

230 euro + IVA per stallo/mese I Circoscrizione, Quartiere Filippini e Borgo Trento : 210 euro + IVA per stallo/mese

: 210 euro + IVA per stallo/mese Altre Circoscrizioni (escluso Borgo Trento): 180 euro + IVA per stallo/mese.

Periodo esteso per Vinitaly e Fieracavalli.

Importante novità per il 2026: in deroga al Regolamento comunale, sarà possibile allestire i plateatici dal 1° aprile al 10 novembre, anziché dal consueto periodo 1° maggio – 30 settembre. La proroga è stata studiata per ricomprendere le manifestazioni fieristiche “Vinitaly 2026” e “Fieracavalli 2026”. Oltre alle festività pasquali (5 aprile 2026), eventi che richiamano migliaia di visitatori in città.

Sostegno alle attività interessate dai cantieri.

L’amministrazione ha confermato il proprio sostegno agli esercizi commerciali situati nelle vie interessate dai lavori per la realizzazione della filovia (via XX Settembre, via dell’Artigliere, via San Francesco, via San Nazzaro e via San Vitale). Per queste attività, gli importi versati nel 2025 oltre la soglia di sconto di 1.500 euro saranno imputati come anticipo sulla concessione 2026.

Criteri di assegnazione.

Le direttive confermano un sistema di assegnazione basato su criteri oggettivi e trasparenti, con particolare attenzione a:

Tipologia e storicità dell’attività

Ubicazione e contesto urbanistico

Disponibilità di parcheggi nella zona circostante

Sicurezza stradale e accessibilità.

“Abbiamo lavorato per trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo delle attività economiche. Che sono essenziali per l’attrattività turistica della città, e la tutela delle esigenze quotidiane dei residenti – conclude l’assessora Rotta -. Le direttive approvate rappresentano una sintesi ragionata delle diverse istanze emerse dal territorio, con un’attenzione particolare alla sostenibilità della gestione degli spazi pubblici”.

Le istanze per la concessione di stalli dovranno essere presentate dal 12 al 26 gennaio 2026 compresi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nella delibera, fa sapere palazzo Barbieri, si tiene conto anche della richiesta di implementazione di stalli gialli che qualche esercizio ha avanzato, misura accolta cum granu salis. Sono state inoltre accolte tutte le richieste di Direzioni e Circoscrizioni.





