A sette anni dalla morte di Lorenzo Casini, commemorazione a Garda: la madre non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio.

A sette anni dalla morte di Lorenzo Casini, oggi Garda ospiterà una commemorazione in ricordo del 22enne trovato impiccato il 3 gennaio 2019 nella sua abitazione di Costermano sul Garda, in circostanze mai del tutto chiarite. L’iniziativa prenderà il via alle 16.30 al cimitero di Garda e proseguirà con una messa.

La commemorazione è organizzata dalla madre, Elisabetta Casini, che sin dall’inizio ha respinto l’ipotesi del suicidio avanzata dagli inquirenti. Nel maggio 2023, a seguito di un suo esposto, le indagini sono state riaperte con l’ipotesi di omicidio. Nel giugno scorso la Procura di Verona ha presentato una richiesta di archiviazione, contro la quale i legali della donna hanno formalmente presentato opposizione.

Sulla vicenda si pronuncerà il Gip del Tribunale di Verona il prossimo 25 febbraio.