Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: temperature sotto zero, per l’Epifania fiocchi di neve anche a quote basse.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una depressione centrata sull’Europa settentrionale ha portato negli ultimi giorni a correnti invernali anche da noi, la mattina di capodanno si sono registrati dai -3° delle zone più urbanizzate, fino ai -6° di minima nelle zone più rurali, con estese brinate e ghiaccio.

Previsioni.

Per sabato tempo discreto con ampi rasserenamenti, non si escludono nebbie la notte e in mattinata che dato le temperature, nelle zone più aperte potrebbero congelare dando luogo al fenomeno della galaverna, mentre sono previsti dei passaggi di nubi di poco conto nel pomeriggio, temperature basse la mattina presto sui -2 o anche -3°, mentre di giorno i valori potrebbero risalire anche sui 6 o 7°, venti deboli settentrionali.

Per domenica è attesa qualche nube durante la notte, per cui la minima dovrebbe rimanere attorno agli 0° o poco sotto, mentre di giorno con il sole prevalente si potranno raggiungere anche i 7 o 8°, venti deboli o a tratti moderati da nord est (bora).

Tendenza.

Per lunedì tempo incerto con passaggi di nubi, minime attorno agli 0°, massime in calo sui 4 o 5°, venti deboli nord orientali. Attenzione per martedì giornata festiva perché potrebbe riservarci qualche sorpresa con cadute di fiocchi di neve anche a quote pianeggianti, in un contesto freddo, infatti i cieli resteranno nuvolosi e le massime non dovrebbero superare i 2 o 3°, tuttavia è necessario seguire gli aggiornamenti, in quanto non è ancora chiara la posizione del minimo depressionario, se esso sarà in Valpadana ecco che potremmo essere maggiormente coinvolti dall’ennesimo impulso freddo nord europeo. Il freddo, indicativamente, potrebbe proseguire fino alla fine della prima decade di gennaio.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)