Dopo la pausa estiva, in tutta Verona ripartono i cantieri della filovia: è Amt3 a fare il punto della situazione.

Dopo un breve stop ferragostano, a Verona riprendono le lavorazioni nei cantieri per la realizzazione della filovia. E’ Amt3 a fare il punto della situazione.

Zona est.

In zona est, particolare focus su via Cernisone, dove sono state completate la prima parte delle asfaltature e ora sono previsti gli interventi in notturna sulla rotatoria tra via Cernisone, via Corsini, via Confortini e via Monti Lessini. Per le restanti operazioni, su via Cernisone resterà sempre garantita la circolazione verso est, mentre in direzione centro città si dovrà transitare su via Confortini. Terminate le lavorazioni, verosimilmente dopo la prima settimana di settembre, il cantiere si sposterà su via Mondadori.

Zona sud.

Fermento anche alla Genovesa, dove il futuro deposito del filobus va via via definendosi grazie al completamento dello scheletro del terzo edificio che avvicina la data dell’inaugurazione della linea di prova, il cui percorso partirà appunto dalla Genovesa per transitare davanti alla Fiera, alla stazione di Porta Nuova e terminare la sua corsa allo stadio Bentegodi.

Restando in zona sud, giovedì verrà spostato il traffico di viale del Commercio dalla carreggiata attuale sulle nuove corsie. L’intervento si rende necessario per poter iniziare il cantiere di preparazione del canale filoviario.

Zona ovest.

In via Città a Nimes, sono in via di ultimazione le asfaltature delle strade complanari il sottopasso, cioè quei tratti in quota a lato dell’infrastruttura dedicati al solo servizio emergenza; entro qualche settimana, torneranno pienamente fruibili anche i parcheggi est/ovest di Amt3.

Zona centro.

Proseguono le lavorazioni anche a Veronetta, dove lo spostamento della viabilità della scorsa settimana da lungadige Pasetto a lungadige Porta Vittoria non ha causato particolari problemi.

Su via XX Settembre, da martedì il cantiere avanzerà occupando un’area di intervento leggermente più grande, fino a Vicolo Terrà incluso, che da quel momento resterà chiuso alla circolazione; entro fine settimana, infine, è prevista l’asfaltatura della coda del cantiere, permettendo così di liberare una nuova porzione di via, fino al civico 33 circa.