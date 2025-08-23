Cantieri a Verona, da lunedì 25 lavori in lungadige Porta Vittoria

Verona, lavori di V-Reti da lunedì 25 a domenica 31 agosto in lungadige Porta Vittoria.
V-Reti, società del Gruppo Agsm Aim, informa che, a partire da lunedì 25 agosto e fino a domenica 31 agosto, eseguirà importanti lavori sulle infrastrutture di energia elettrica presso lungadige Porta Vittoria a Verona, nei pressi dell’incrocio con via San Paolo e Ponte Navi.
I lavori, finanziati dal PNRR in quanto strategici per la rete elettrica, si rendono necessari per il potenziamento delle infrastrutture e il miglioramento degli standard di sicurezza della rete di energia elettrica. L’incrocio sarà percorribile in tutte le direzioni con eventuali restringimenti di carreggiata o deviazioni segnalate sul posto.