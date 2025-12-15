Prima seduta del nuovo consiglio regionale: Zaia da una presidenza all’altra

Scritto da: Redazione 15 Dicembre 2025

Dopo la presentazione della giunta Stefani, prima seduta del nuovo consiglio regionale: Luca Zaia eletto presidente.

Dopo la presentazione della giunta del neo presidente Alberto Stefani, prima seduta del nuovo consiglio regionale del Veneto oggi, lunedì 15 dicembre. E nel corso della prima seduta, come previsto, Luca Zaia è stato eletto presidente del consiglio, tornando così a Palazzo Ferro Fini con un ruolo diverso rispetto al passato.

Zaia ha ottenuto 34 voti su 51, raggiungendo al primo turno la soglia dei due terzi degli aventi diritto. Una votazione che ha visto l’intero schieramento di maggioranza di centrodestra convergere sul suo nome. Rieletto consigliere regionale con oltre 200mila preferenze, l’ex presidente della Regione assume ora una funzione istituzionale centrale nei lavori del consiglio.

