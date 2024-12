Pm10, fine dell’allerta: da martedì tornano a circolare anche i diesel euro 5

Fine (per ora) dell’allerta Pm10 a Verona.

Da domani, martedì 3 dicembre, Verona non sarà più in zona arancione ma tornerà in zona verde, allerta 0, del Pm10. Tornano quindi a circolare le auto private diesel Euro 5. Il blocco del traffico resta valevole per le categorie di veicoli Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000.

E’ sempre consentita la circolazione a tutti i lavoratori, che per distanza o orari particolari di inizio e fine turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici. Il comune di Verona invita “la cittadinanza a prestare la massima attenzione nell’uso del mezzo privato e di ogni sorta di attività che possa comportare un incremento delle immissioni di polveri inquinanti”.