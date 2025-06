Momenti di paura sul lago di Garda, a Brenzone, per l’avvistamento di una barca alla deriva senza equipaggio: tutti salvi.

Attimi di paura sul lago di Garda, quando l’avvistamento di una barca alla deriva senza nessuno a bordo ha fatto temere il peggio. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 22 giugno, un’imbarcazione della Guardia di finanza di Salò, durante una navigazione di sorveglianza, ha ricevuto la segnalazione della presenza di un natante da diporto alla deriva, senza equipaggio, nelle acque antistanti il comune di Brenzone.

La vedetta delle Fiamme gialle, raggiunta l’area della segnalazione, ha individuato, in località Castelletto di Brenzone un’unità da diporto di circa 6 metri di lunghezza, adibita ad attività di locazione, con a bordo solo indumenti ed effetti personali. Tale circostanza ha fatto ritenere che gli occupanti si fossero allontanati improvvisamente dal natante e, pertanto, è stata eseguita un’immediata attività di ricerca di eventuali dispersi nell’area lacuale circostante.

Le attività svolte hanno permesso di appurare che gli occupanti del natante – due turisti stranieri di cui un minore – erano stati recuperati e trasferiti, incolumi, in località Gargnano (BS), da un natante di passaggio. In particolare, il ragazzo si era tuffato per fare un bagno e, trovatosi in difficoltà, era stato aiutato dall’altro turista, gettatosi anch’egli in acqua. Entrambi poi non erano più riusciti a risalire a bordo.