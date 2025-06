Ha un divieto di avvicinamento per maltrattamenti ma viaggia con l’ex convivente

Un 38enne residente a Verona, con divieto di avvicinamento per maltrattamenti, fermato dai carabinieri in Friuli con l’ex convivente.

Ha un divieto di avvicinamento per maltrattamenti, ma un 38enne di Verona viene sorpreso in auto con l’ex convivente. Durante i controlli nell’ultimo fine settimana i carabinieri di Aurisina, in Friuli Venezia Giulia, hanno fermato due cittadini rumeni residenti a Verona, ex conviventi, che viaggiavano insieme.

Tuttavia l’uomo, un 38enne, aveva ancora in atto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna scaturito da dispositivo del giudice del luglio 2024 per maltrattamenti, e per questo è stato arrestato dai carabinieri. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo è stato liberato con il ripristino della misura in atto.