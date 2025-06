Una freeclimber veronese di San Giovanni Lupatoto cade da una parete nel Vicentino, recuperata dal Soccorso alpino.

Freeclimber veronese cade nel Vicentino, recuperata dal Soccorso alpino. Attorno alle 16 di ieri, domenica 22 giugno, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per una freeclimber caduta, mentre arrampicava nella Falesia Piccole Dolomiti al Monte Cornetto. Al rientro da un’esercitazione in parete, una squadra è subito partita in jeep.

Arrivati dalla 36enne, residente a San Giovanni Lupatoto, che era già stata calata a terra, i soccorritori le hanno immobilizzato il piede, a seguito di un sospetto trauma alla caviglia, e la hanno caricata in barella, per poi trasportarla a spalla per una decina di minuti fino al mezzo parcheggiato sulla Strada del Re. L’infortunata è stata accompagnata al rendez vous con l’ambulanza al Rifugio Balasso, dove il medico di Stazione ha valutato le sue condizioni prima del trasferimento.