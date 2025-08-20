Lavori al via per le Olimpiadi, Corso Porta Nuova si rinnova: interventi per una mobilità più sostenibile.

Partono oggi mercoledì 20 agosto, i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova in vista delle Olimpiadi 2026 a Verona. Il primo cantiere sarà posizionato all’altezza dei Giardini di Piazza Pradaval e si sposterà gradualmente verso Porta Nuova.

L’intervento rientra nel piano delle opere legate alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e riguarda l’asse strategico Stazione Porta Nuova – Corso Porta Nuova – Piazza Bra – Piazza Cittadella. Obiettivo: migliorare l’accessibilità all’Arena e alla piazza, rendendo i percorsi pedonali e ciclabili più sicuri e privi di barriere architettoniche.

Il progetto prevede nuove pavimentazioni, attraversamenti, marciapiedi, percorsi tattili e sensoriali, oltre a interventi per potenziare la cosiddetta “mobilità dolce”, con corsie preferenziali per il trasporto pubblico e aree pedonali.

Per consentire l’apertura del cantiere, il mercato del venerdì sarà temporaneamente spostato in Piazza Arditi. Sono previste agevolazioni tariffarie nei parcheggi della zona per attività economiche e clienti.