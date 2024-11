Verona presa d’assalto per i mercatini di Natale: più di 100 mila persone nel week end.

Verona presa d’assalto per i mercatini di Natale: più di 100 mila persone nel week, un vero e proprio record di presenze tra venerdì 22 e domenica 24 novembre. La nuova location di via Pallone, scelta al posto della storica Piazza dei Signori, non ha penalizzato l’evento, che si conferma un appuntamento irrinunciabile per residenti e turisti durante il periodo prenatalizio.

Parcheggi presi d’assalto.

Tutti i principali parcheggi cittadini, tra cui Centro, Tribunale, Cittadella e Arena, sono stati rapidamente occupati. Anche l’area di sosta dell’Arsenale e il parcheggio Isolo hanno visto un flusso costante di automobili. Purtroppo il parcheggio della Genovese, recentemente inaugurato, non è stato ancora pienamente sfruttato dai veronesi, che sembrano non averlo ancora integrato nelle loro abitudini.

Traffico e navette.

Il grande afflusso ha provocato code lungo le arterie principali, soprattutto in ingresso dal casello di Verona Sud verso il centro. La zona attorno al centro commerciale Adigeo è stata particolarmente congestionata, e le autorità sono state costrette ad anticipare la chiusura del traffico in piazza Brà dalle 14 alle 13 per gestire meglio la situazione.

Le navette gratuite si sono rivelate fondamentali per alleggerire il traffico, permettendo a molti visitatori di raggiungere comodamente il centro città.

Successo confermato.

Nonostante l’elevato afflusso di persone e i disagi alla viabilità, la manifestazione è stata un grande successo, confermando ancora una volta l’attrattiva dei mercatini natalizi di Verona. La città ha saputo accogliere i visitatori in sicurezza, regalando loro un’atmosfera unica fatta di luci, sapori e artigianato locale.