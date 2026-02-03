Operazione “Alto impatto”, controlli a Veronetta: oltre 100 persone identificate, 3 denunciate, nel mirino locali e auto.

Ennesima serata di maxi controlli a Veronetta: l’operazione interforze ad “Alto Impatto” è stata messa in campo ieri sera, lunedì 2 febbraio. Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, con la collaborazione della polizia locale di Verona, hanno effettuato controlli mirati nelle zone di Porta Vescovo, piazza Santa Toscana e via XX Settembre.

L’attività congiunta delle forze dell’ordine, iniziata intorno alle 19.30 e conclusasi questa notte poco prima dell’una, ha consentito di identificare complessivamente 108 persone, di cui 40 straniere.

Poco dopo l’avvio del servizio, gli agenti delle Volanti hanno intercettato e denunciato per ricettazione un cittadino straniero di 24 anni, trovato in possesso di una serie di oggetti dei quali non ha saputo indicare la provenienza: una macchina fotografica, una collanina d’argento con un ciondolo e nove orecchini ancora confezionati. Gli accertamenti effettuati sul suo conto hanno consentito di far emergere, tra l’altro, che l’uomo era già gravato dal divieto di dimora nell’intera provincia di Verona, misura disposta dal Tribunale lo scorso 30 gennaio, nonché destinatario dell’ordine del Questore, emesso nella medesima giornata, di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Controllati anche locali e veicoli.

Nel corso della serata, i carabinieri di Verona hanno proceduto al controllo, in piazza XVI Ottobre, di un cittadino peruviano di 50 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto denunciato. I militari dell’Arma hanno, poi, denunciato un cittadino marocchino del 1998 per resistenza a pubblico ufficiale, poiché, sottoposto a controllo in zona Porta Vescovo, ha opposto resistenza e ha tentato di darsi alla fuga. Una volta raggiunto, il 28enne è stato, peraltro, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina ed è stato, dunque, segnalato al Prefetto per la relativa sanzione amministrativa.

Durante il servizio, che ha coinvolto anche i poliziotti del Reparto prevenzione crimine Veneto, non sono mancati i controlli agli esercizi pubblici e quelli ai veicoli che hanno consentito di rilevare e di contestare 8 violazioni al codice della strada. Analoghe attività proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse zone urbane della città.