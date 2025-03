Maltempo, arriva un’altra perturbazione: pioggia e temporali fino a domenica

Il maltempo non molla, in arrivo una nuova perturbazione: forti piogge e possibili temporali anche su Verona fino a domenica.

Il maltempo non molla di un centimetro, anche a Verona e la pioggia non ci lascerà per qualche giorno: il meteo regionale comunica che dopo una pausa nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo, da questa sera è prevista una ripresa delle precipitazioni fino alle prime ore di domenica 16, con fenomeni frequenti, anche a carattere di rovescio, ma intervallati da alcune pause. Saranno possibili quantitativi localmente consistenti di piogge e, nella seconda parte di sabato, locali temporali soprattutto sulla pianura centro meridionale. Il limite delle nevicate sarà generalmente intorno a 1400-1600 metri.

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalle ore 14 di oggi alle 00.00 di domenica 16 marzo è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) per criticità idraulica nei bacini:

· Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR)

· Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV)

È stata inoltre dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) per criticità idrogeologica nel bacino:

· Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR)

Nelle zone in allerta idraulica l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica, sarà generalmente contenuto all’interno dell’alveo. Sarà possibile l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.