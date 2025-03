Riso veronese, previsioni buone: ma la pioggia può far saltare tutto

Buone le previsioni per il riso veronese, ma rimane il rischio pioggia.

Buone prospettive per le semine 2025 di riso nel Veronese. Secondo il sondaggio dell’Ente nazionale risi si prevede + 1,46% per la varietà Vialone Nano e +2,75% per il Carnaroli. Una fiducia diffusa tra tutti i coltivatori italiani, dato che le proiezioni parlano di un aumento generale del 3,3%. Il riso, a livello di prezzi, è infatti l’unico cereale che sta tenendo bene sul mercato, dato che sia il mais che il frumento hanno registrato pesanti diminuzioni nelle due ultime annate.

“Gli agricoltori sono invogliati a seminare perché le quotazioni del riso sono molto alte – spiega Filippo Sussi, presidente dei risicoltori di Confagricoltura Veneto, e titolare dell’azienda agricola Le Colombare a Nogarole Rocca -. Questo perché lo scorso anno la produzione è stata bassa a causa del meteo: troppe piogge in primavera in fase di semina e in autunno in fase di raccolta, oltre all’eccesso di caldo durante la fioritura. Anche quest’anno partiamo con parecchia acqua dal cielo, che in questi mesi ha reso impossibile entrare nei campi per la lavorazione del terreno. Ma ci auguriamo che, in prossimità delle semine, che andranno dal 15 aprile al 15 maggio, il tempo volga al bello e si riesca a eseguire l’operazione. Altrimenti si rischia un’altra annata con le rese basse. E sarebbe il quarto anno consecutivo condizionato da problematiche diverse. L’anno scorso dalle piogge, il 2022 e il 2023 dalla siccità”.

È prudente Romualdo Caifa, presidente dei risicoltori di Confagricoltura Verona: “Quando aumentano le semine, c’è il rischio che i prezzi calino. E per il Vialone Nano, che è una varietà di nicchia, sarebbe un problema. Perciò credo sia meglio seminare anche un po’ di Carnaroli. Per quanto riguarda il meteo, non resta che attendere: se il tempo si sistema, i terreni si asciugheranno e riusciremo a seminare con le giuste tempistiche”.

Secondo i dati di Veneto Agricoltura la superficie coltivata a riso nel 2023 si attesta a 3.050 ettari. Il 90% degli investimenti si concentra nelle province di Verona (2.200 ettari circa) e Rovigo (550).