Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri di Peschiera: dopo un litigio con la fidanzata ha morso a un braccio un militare.

Litiga con la fidanzata e morde a un braccio un carabiniere: 42enne arrestato. I carabinieri di Peschiera del Garda la notte dello scorso 11 novembre hanno arrestato un 42enne italiano della bergamasca, poiché gravemente indiziato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Tutto nasce dalla richiesta di aiuto da parte di una donna 28enne italiana che, preoccupata dal comportamento aggressivo del suo fidanzato durante una discussione, in preda alla paura contattava il numero di Emergenza Unico 112. I carabinieri giungevano tempestivamente sul luogo del litigio dove trovavano l’uomo in evidente stato di agitazione il quale, al fine di sottrarsi all’’identificazione, aggrediva i militari fino a riuscire morsicare a un braccio uno di loro.

Nonostante tutto veniva riportato alla calma e condotto presso gli uffici del Comando di Peschiera del Garda dove, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata del giorno dopo.

La mattina del 12 il 42enne veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Scaligero, il quale convalidava l’arresto e applicava nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Peschiera del Garda Verona e rinviava l’udienza a gennaio 2026.