Settimo di Pescantina, incidente tra camion e scooter al Nassar: un ferito gravissimo.

Settimo di Pescantina, incidente oggi, 12 gennaio, in località Nassar: intorno alle 7:15, uno scooter e un camion si sono scontrati violentemente lungo la carreggiata. Un ferito gravissimo.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto una mobilitazione di mezzi di soccorso. I sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza infermierizzata e l’automedica, hanno prestato le prime cure al conducente del mezzo a due ruote, apparso subito in condizioni critiche. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la persona ferita è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Oltre al personale medico, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e i carabinieri per i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.