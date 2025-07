Incidente tra auto e moto all’alba a Minerbe, morto motociclista 49enne.

Ennesima tragedia della strada che vede vittima un motociclista sulle strade del Veronese: all’alba di questa mattina, venerdì 25 luglio, intorno alle 6.30, un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Nazionale a Minerbe. Secondo una prima ricostruzione l’incidente tra i due mezzi sarebbe avvenuto all’altezza di un distributore di benzina: l’auto stava uscendo dal distributore proprio mentre la moto transitava in quel momento in direzione di Minerbe.

Uno scontro fatale, violentissimo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi con ambulanza e automedica, ma per lo sfortunato motociclista non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate. La vittima è un uomo di 49 anni, residente a Rivoli Veronese. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica del tragico incidente.

++ notizia in aggiornamento ++