Incontro pubblico sulla sicurezza in montagna organizzato dall’Ulss 9 Scaligera nel municipio di Ferrara di monte Baldo.

Un piccolo infortunio in alta quota, il morso di una zecca, la fauna selvatica, sentieri impervi per i quali non si è adeguatamente attrezzati. A volte basta poco per rendere spiacevole e soprattutto insicura una vacanza o una gita in montagna.

Per prevenire questo tipo di esperienze e far sì che turisti e appassionati possano frequentare la montagna in sicurezza, l’Ulss 9 Scaligera organizza un incontro pubblico in cui verranno forniti una serie di informazioni e consigli pratici per vivere il territorio montano veronese e non solo in serenità e consapevolezza.

L’appuntamento è per martedì 29 luglio, nella sala consiliare del municipio di Ferrara di Monte Baldo, in via General Cantore. E’ qui che dalle 20.30 si parlerà di prevenzione dei rischi legati all’ambiente montano con Francesco Marchiori del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ulss 9; di primo soccorso in montagna con Alessandro Ortombina; di prevenzione dei morsi da zecche con Dario Jaksic del Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ulss 9.Il direttore dell’Unità operativa complessa sanità animale dell’Ulss 9, Tommaso Patregnani, chiuderà l’incontro affrontando il tema della prevenzione delle patologie legate all’interazione uomo animale.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di prevenzione messa a punto dall’Ulss 9 Scaligera per potenziare i servizi sanitari attivi sul territorio del lago di Garda, del Monte Baldo, della Lessinia, Valpolicella e di Verona città per assicurare un’estate in salute ai cittadini che scelgono le località turistiche veronesi per le vacanze o anche solo per un weekend o una gita giornaliera.