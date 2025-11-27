Incendio a Soave, in fiamme la barchessa di un’azienda agricola: distrutti trattori e macchinari agricoli.

Incendio a Soave, barchessa in fiamme: poco dopo le 14 di oggi, giovedì 27 novembre, i vigili del fuoco dei Comandi di Verona e Vicenza sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi nella barchessa di un’azienda agricola in via Libertà a Soave.

Le squadre hanno salvaguardato l’attigua abitazione ed estinto l’incendio, che ha distrutto alcuni trattori e diversi macchinari agricoli presenti nel deposito agricolo. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso in tarda serata.