Il viaggio verso Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 inizia a Casa Verona.

La corsa verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 prende ufficialmente il via da Casa Verona. Si tratta di un progetto ambizioso di rigenerazione urbana e riscoperta dello spirito olimpico. La città, che ospiterà le Cerimonie dei Giochi, inaugura sabato 29 novembre, Casa Verona, un nuovo spazio culturale e sportivo all’interno della Palazzina 20 dell’Arsenale.

L’iniziativa non è concepita come un effimero “villaggio temporaneo”, ma come un vero e proprio ecosistema culturale destinato a lasciare un segno duraturo. La scelta del luogo non è casuale: l‘Arsenale, storicamente associato a strategie militari e conflitti, si trasforma oggi in un simbolo di pace e incontro, un laboratorio dedicato ai valori della Tregua Olimpica (Ekecheiria).

Un racconto in tre fasi.

I 500 metri quadri dello spazio sono stati pensati per evolvere in tre distinte fasi, accompagnando i veronesi – e non solo – nel percorso dei Giochi.

Centro di Scoperta. Nella prima fase, fino al marzo 2026, Casa Verona sarà un centro di preparazione e scoperta in attesa degli eventi, ospitando mostre, talk, laboratori e spettacoli.

Live Site Ufficiale. Durante lo svolgimento dei Giochi, si trasformerà nel punto nevralgico per vivere appieno le Olimpiadi e Paralimpiadi.

Laboratorio di Futuro. Al termine della manifestazione sportiva, l’obiettivo è che Casa Verona diventi l’eredità sociale, culturale e sportiva dei Giochi, restando a disposizione della comunità.

L’Arsenale rinasce.

L’apertura della Palazzina 20 anticipa la completa riqualificazione dell’intero complesso dell’Arsenale, la cui ristrutturazione è prevista per concludersi entro il 2026. Casa Verona rappresenta, dunque, un primo, tangibile segnale di questa rinascita urbana, un “luogo accogliente” dove sport, cultura e comunità possono incontrarsi “senza barriere fisiche e di tempo“.

Il palinsesto, attivo fino al weekend del 15 marzo 2026, promette un’esperienza inclusiva e coinvolgente attraverso maxi-wall, percorsi esperienziali e installazioni interattive. L’obiettivo è permettere a Verona di raccontarsi ai Giochi e ai Giochi di raccontarsi a Verona, creando una casa aperta pensata per restare nella memoria e nel tessuto vivo della città, oltre l’inverno olimpico.