Verona inaugura i mercatini di Natale, subito folla in piazza Bra.

Folla delle grandi occasioni per l’apertura dei mercatini di Natale di Verona, tra profumi e produzioni artigianali sullo sfondo dell’Arena per l’apertura dei mercatini nel cuore della città in piazza Bra.

Fino a domenica 28 dicembre il centro storico amplifica la suggestione di un salotto attraverso l’atmosfera natalizia: circa 60 casette in legno propongono addobbi, oggetti artigianali, idee regalo e specialità enogastronomiche. In piazza Sacco e Vanzetti si può anche pattinare sul ghiaccio, mentre il progetto “Natale diffuso – Adotta una piazza” e i presepi dal mondo a Palazzo del Capitanio, in Cortile del Tribunale, completano il cartellone cittadino tra centro e quartieri.

La manifestazione quest’anno si trasforma con il suo trasferimento ai piedi dell’Arena. Un risultato di mesi di lavoro e progettazione guidato dall’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta, in collaborazione con il Comitato per Verona costituito da Confcommercio e Confesercenti e grazie alla partecipazione di tutti gli attori che hanno reso possibile la manifestazione da Amia a Atv, Amt ad Acque Veronesi, ad Agsm – Aim e alla polizia locale. Flover ha curato tutto l’allestimento della piazza. Un ruolo di primo piano, sottolinea l’amministrazione, è quello della polizia locale che, oltre ad occuparsi della sicurezza, vigila sul regolare andamento della viabilità.

Un trasloco resosi necessario per l’indisponibilità di via Pallone causa la presenza dell’occupazione da parte del comitato olimpico Milano – Cortina 2026. Il grande lavoro fatto sta nel coordinamento tra tutti gli eventi ospitati in piazza Bra, dalle maratone ai banchetti di Santa Lucia.