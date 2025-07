Guasto idrico risolto, torna la normalità in via 4 Spade

Tubatura rotta in Via IV Spade a Verona: guasto risolto e circolazione ripristinata.

A Verona il guasto all’acquedotto in via IV Spade è stato risolto: dopo una giornata senza acqua per alcune famiglie, la situazione è tornata alla normalità. Infatti ieri, 14 luglio, i tecnici di Acque Veronesi sono intervenuti per sistemare una vecchia tubatura che aveva ceduto, lasciando a secco una decina di case.

I controlli hanno confermato che il problema non era legato ai lavori fatti di recente in zona, ma alla rottura di un pezzo di condotta ormai usurato. Per risolvere l’inconveniente è stato necessario sostituire il tratto danneggiato.

L’acqua è tornata nelle case già prima delle 20 e, una volta chiuso lo scavo, anche la strada è stata riaperta al traffico. Nei prossimi giorni sarà sistemato in modo definitivo anche il manto stradale, dopo che il terreno avrà avuto il tempo di assestarsi.