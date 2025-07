Laurea in Infermieristica a Legnago: tirocini e bonus da mille euro

Università di Verona, Laurea Infermieristica a Legnago: un futuro garantito e bonus da 1.000 euro.

Sono ufficialmente aperte le preiscrizioni per il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Verona, che per l’anno accademico 2025-2026 sarà attivo anche al Polo Didattico di Legnago, all’interno dell’Ospedale Mater Salutis.

Si tratta di un’opportunità per chi sogna di intraprendere una professione che unisce competenza, dedizione e concrete possibilità di lavoro. Il percorso, della durata di tre anni, offre lezioni teoriche, simulazioni pratiche e un ampio tirocinio clinico all’interno di strutture sanitarie di eccellenza. Gli studenti saranno seguiti da docenti qualificati e tutor clinici dedicati, per un’esperienza formativa completa e sul campo.

Bonus economico.

A rendere ancora più interessante questa possibilità c’è anche un incentivo economico: da quest’anno, chi si iscriverà a Infermieristica in Veneto e supererà l’esame di tirocinio potrà beneficiare di un voucher di 1.000 euro per ciascun anno di corso. Il contributo, sostenuto dalla Regione del Veneto attraverso i fondi europei FSE+ 2021–2027, sarà erogato da Veneto Lavoro tramite i Centri per l’impiego.

Test di ammissione e info.

Il test di ammissione è fissato per lunedì 8 settembre 2025, mentre le preiscrizioni sono già aperte da luglio. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al Polo Didattico di Legnago (Ospedale Mater Salutis, terzo piano Blocco Nord) o contattare i numeri 0442 622245 e 622829 oppure scrivere a laurea.infermieri@aulss9.veneto.it.