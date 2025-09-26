Incendio a Peschiera: tre famiglie evacuate, tetto distrutto

Violento incendio a Peschiera del Garda: tre famiglie con minori costrette a lasciare casa.

Un violento incendio ha avvolto nelle fiamme il tetto di una palazzina a più piani in corte Bertaiola a Peschiera del Garda. È successo nel pomeriggio di ieri 25 settembre. Le fiamme, divampate mentre erano in corso lavori di ristrutturazione, hanno distrutto circa 300 metri quadrati di copertura in legno, provocando danni anche agli appartamenti sottostanti.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Verona, Bardolino e Castiglione delle Stiviere. L’intervento si è protratto fino a tarda serata, con operazioni di spegnimento e messa in sicurezza per evitare la propagazione dell’incendio.

L’edificio è stato dichiarato inagibile. Le tre famiglie residenti, tra cui alcuni minori, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e hanno trovato sistemazione temporanea da parenti o in strutture ricettive della zona.