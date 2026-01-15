Verona e provincia si illuminano con la Fiamma Olimpica: Sara Simeoni accenderà il braciere.

Verona, la Fiamma Olimpica illumina la città e la provincia per diventare il cuore dello sport mondiale: Sara Simeoni accenderà il braciere. Domenica 18 e lunedì 19 dicembre, la Fiaccola attraverserà il territorio scaligero, portando con sé un messaggio di pace che va ben oltre l’agonismo.

L’evento, presentato ufficialmente a Casa Verona, vedrà la città protagonista nella giornata di domenica, con una parata che partirà alle 17.30 da via Montanari per culminare in Piazza Bra alle 19.30. Qui, il braciere sarà acceso da un’icona assoluta dello sport italiano: Sara Simeoni.

Un simbolo di pace tra le tensioni mondiali.

Il passaggio veronese si distingue per un forte valore simbolico: tra i tedofori ci saranno Aziz Abu Sarah (palestinese) e Maoz Inon (israeliano). Già protagonisti dell’Arena di Pace con Papa Francesco, i due porteranno la fiaccola insieme per invocare la “Tregua Olimpica”, un tema che sarà approfondito in un incontro pubblico con il vescovo Domenico Pompili e il sindaco Damiano Tommasi.

Il percorso e il coinvolgimento della provincia.

Lunedì 19 la magia si sposterà in provincia, toccando comuni come Villafranca, Legnago, Soave e Sommacampagna. A Custoza, la fiamma passerà significativamente sotto l’Ossario, trasformando un luogo storicamente legato alla guerra in un simbolo di fratellanza.

La sicurezza sarà garantita da un dispositivo “discreto ma presente”, come confermato dal prefetto Demetrio Martino, mentre 150 volontari della protezione civile coordineranno l’assistenza.

Cosa dicono.