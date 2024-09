Evade dai domiciliari a Udine, lo ritrovano in un bar del centro a Verona

Si disfa del braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari a Udine, lo ritrovano in un bar del centro di Verona.

Rompe il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari a Udine per farsi trovare in un bar a Verona. I carabinieri di Verona hanno arrestato un salernitano 36enne, noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto presso la sua abitazione di residenza nella provincia di Udine, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per aver compiuto un furto aggravato.

In particolare, il giorno precedente rispetto a quando è stato ritrovato, il 36enne ha ben pensato di disfarsi del suo braccialetto elettronico per scappare dai domiciliari, così rendendosi di fatto irreperibile. Dopo aver raggiunto Verona è stato rintracciato dai militari tra gli avventori di un noto bar del centro storico, venendo arrestato in flagranza di reato. L’uomo, dopo le formalità di rito, informata la Procura della Repubblica di Verona dell’accaduto, è stato portato in carcere a Montorio.