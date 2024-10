“La diga è crollata”: squillano i telefoni dei veronesi ma è solo un test

“La diga è crollata”: allarme a Verona, ma è solo un test.

“La diga è crollata”, allarme a Verona, ma è solo un test: questa mattina, lunedì 7 ottobre intorno alle ore 10, molti cittadini di Verona e provincia hanno ricevuto un messaggio sui propri smartphone. Fortunatamente, si trattava solo di un test del sistema di allarme pubblico IT-Alert. Il messaggio, relativo alla simulazione del crollo della diga di Pian Palù a Pejo, ha raggiunto i telefoni di Verona e dei comuni limitrofi per la vicinanza geografica.

Ecco il testo che è apparso sugli schermi degli smartphone dei veronesi.

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST.”

Questo tipo di test serve a garantire che il sistema IT-Alert, progettato per avvisare la popolazione in caso di emergenze reali, funzioni correttamente e sia in grado di raggiungere in modo rapido e capillare chiunque si trovi in un’area potenzialmente a rischio. Quindi, nessun panico: questa volta, per fortuna, era solo una simulazione.