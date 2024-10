Negrar: l’assessore alla Sanità inaugura il laboratorio dei farmaci per la cura del tumore.

L’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, inaugura il laboratorio dei farmaci di Negrar per la cura del tumore. Interverrà domani 8 ottobre alle celebrazioni della Festa di San Giovanni Calabria, fondatore dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Dopo una cerimonia religiosa, prevista per le 10.30, alle 11.30 Lanzarin inaugurerà il nuovo laboratorio della Farmacia Ospedaliera, realizzato per elevare gli standard di qualità e sicurezza nella preparazione dei farmaci antiblastici per i pazienti oncologici.