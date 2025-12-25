Grave incidente sulla ciclabile tra Montorio e Borgo Venezia: ciclista 60enne cade e batte la testa, polizia locale cerca testimoni.

La polizia locale di Verona è alla ricerca di testimoni per un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di Natale, tra le 16.30 e le 17, lungo la pista ciclabile di via Da Legnago, nel tratto che collega Montorio a Borgo Venezia. Un uomo di 60 anni, residente a Montorio, è caduto dalla propria bicicletta elettrica battendo violentemente la testa.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista potrebbe essere stato urtato da un secondo ciclista, che si sarebbe poi allontanato dal luogo dell’incidente, forse a sua volta ferito. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Reparto Motorizzato della polizia locale di Verona per effettuare i rilievi. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Polo Confortini.

Gli incidenti in città.

Tra la vigilia di Natale e la giornata odierna la polizia locale ha rilevato complessivamente 11 incidenti, compresi due casi di fuoriuscita autonoma nella notte, uno nei pressi del casello di Verona Nord e l’altro lungo la tangenziale sud tra l’uscita della 434 e San Martino.