Neve in Lessinia e sulle montagne veronesi nel giorno di Natale.

Natale con la neve in Lessinia, montagne veronesi imbiancate. Dopo la perturbazione che ha interessato il territorio nella giornata di ieri e nella notte, la Lessinia il giorni di Natale si è risvegliata dipinta di bianco. Le webcam ad alta quota restituiscono infatti immagini suggestive di paesaggi innevati, segno di un ritorno della neve atteso da residenti e appassionati della montagna veronese.

La quota neve si è spinta addirittura leggermente più in basso rispetto alle previsioni iniziali, come sottolineano gli esperti di meteo4verona: un sottile velo bianco ha fatto la sua comparsa anche a Bolca, attorno ai 900 metri di altitudine. Un segnale incoraggiante per l’altopiano, che torna a vestire i colori tipici dell’inverno.

La giornata odierna è stata caratterizzata da vento sostenuto, in progressiva attenuazione con il passare delle ore. In pianura le temperature massime hanno raggiunto i 10-11 gradi, dopo una mattinata con minime comprese tra i 5 e gli 8 gradi.