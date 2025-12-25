A Porto di Legnago un anziano rischia di rimanere sotto il crollo della sua stessa casa: sindaco e soccorsi lo portano in salvo.

Momenti di apprensione oggi, giorno di Natale, a Porto di Legnago, dove un anziano ha rischiato di rimanere sepolto sotto le macerie della propria abitazione a causa di lavori eseguiti in modo precario. L’intervento immediato dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale ha evitato conseguenze più gravi, consentendo la messa in sicurezza dell’edificio.

Gli agenti della polizia locale, impegnati inizialmente in un intervento per una fuoriuscita stradale, si sono recati prontamente sul posto attivando anche il pronto intervento sociale. All’uomo è stata garantita assistenza immediata, con un alloggio sicuro e un pasto caldo nel giorno di Natale. E’ stato lo stesso sindaco di Legnago Paolo Longhi a convincere l’anziano, 76 anni, a lasciare la propria casa.