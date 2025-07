Emergenza a Verona: caldo anomalo crea nuovi problemi in autostrada A4 per cedimento asfalto.

Verona si ritrova di nuovo a fare i conti con i disagi in autostrada: da questa mattina, giovedì 3 luglio, si registrano nuovi problemi dovuti al cedimento dell’asfalto. Complice un’ondata di calore che sta mettendo a dura prova non solo chi viaggia, ma anche la tenuta dell’asfalto. Con conseguenti lunghe code, fino a nove chilometri. Restano comunque aperti i caselli di Verona Sud e Verona Est.

Quindi gli automobilisti diretti a Milano devono deviare verso Sommacampagna o scegliere percorsi alternativi per non restare imbottigliati.

A far scattare l’allarme è stato il cedimento del manto stradale tra Verona Sud e l’innesto con l’A22 del Brennero: la corsia di marcia è stata chiusa dopo che i tecnici hanno individuato deformazioni dell’asfalto, le cosiddette “ormaie”, che con le alte temperature diventano vere e proprie insidie per chi guida.

In campo, per regolare il traffico, ci sono le pattuglie della polizia stradale, impegnate dentro l’autostrada, e gli agenti della polizia locale.

Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare la sicurezza del tratto. Secondo quanto comunicato dalla società di gestione, l’intervento è reso più complicato dall’ondata di caldo anomalo che in questi giorni sta investendo mezza Europa, accelerando l’usura del manto stradale anche sui tratti asfaltati di recente.

Autostrada A4 fa sapere che “i lavori attualmente in corso, pur comportando temporanee limitazioni della viabilità, sono essenziali per garantire la sicurezza e il comfort dei viaggiatori, obiettivi che rimangono la nostra assoluta priorità. Il personale è al lavoro con la massima rapidità e attenzione per ridurre al minimo i disagi“.