Incredibile incidente all’alba, bus Atv con dieci persone a bordo si schianta sul plateatico della Bottiglieria Corsini, in centro a Verona.

Poteva avere conseguenze peggiori lo schianto contro le fioriere della Bottiglieria Corsini: è successo all’alba di oggi, venerdì 9 gennaio, quando un bus Atv della linea 52, evidentemente fuori controllo, è andato a sbattere contro le fioriere della Bottiglieria, all’incrocio tra via Pallone e Stradone Scipione Maffei, finendo la sua corsa sul plateatico del locale, dopo aver divelto anche le tende.

Attimi di paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. Erano quasi le 6 del mattino. A bordo del mezzo si trovavano una decina di passeggeri: nessuno è rimasto ferito, così come illeso è risultato anche l’autista. Provvidenziale l’assenza di pedoni o clienti ai tavolini del locale, che in quel momento era chiuso, circostanza che avrebbe potuto trasformare l’episodio in una tragedia.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Verona, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertarne le cause. L’incidente è stato inoltre registrato dai sistemi di videosorveglianza presenti sull’autobus e dalle telecamere della polizia locale.