Allerta terrorismo, stretta sui siti a rischio anche a Verona

Allerta terrorismo, rafforzate le misure di sicurezza sui siti considerati a rischio di Verona.

In risposta all’innalzamento dell’attenzione sul fronte della sicurezza nazionale, anche a Verona sono state intensificate le misure di prevenzione e controllo, nell’ambito delle direttive del Viminale contro il rischio terrorismo. Il prefetto Demetrio Martino ha convocato una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze dell’ordine per aggiornare la valutazione del rischio e pianificare ulteriori interventi.

“Abbiamo rianalizzato tutti gli obiettivi sensibili della provincia, rafforzando le misure dove necessario“, ha dichiarato il prefetto, sottolineando come la situazione internazionale imponga un costante aggiornamento. A Verona, il monitoraggio resta elevato, anche grazie al lavoro continuo della questura e degli apparati di intelligence locali. Sotto stretta sorveglianza finiscono anche le serate del Festival lirico.

Quanto alla presenza di cittadini stranieri potenzialmente a rischio, Martino ha precisato che a Verona vive una piccola comunità iraniana, non strutturata e composta per lo più da persone in contrasto con il regime di Teheran. La sorveglianza resta dunque alta in città e nei siti sensibili, in un contesto nazionale dove il livello di allerta terrorismo è già da tempo fissato al massimo.