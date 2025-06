L’ex assessore regionale leghista alla Sanità Luca Coletto raggiunge Flavio Tosi in Forza Italia: l’annuncio al Liston 12.

Luca Coletto, ex esponente di spicco della Lega e figura di lungo corso nella politica veneta, ha ufficialmente aderito a Forza Italia. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa al Liston 12, alla presenza del segretario regionale del partito Flavio Tosi, del consigliere regionale Alberto Bozza e del segretario provinciale Claudio Melotti.

L’ingresso di Coletto ha un suo preciso peso specifico anche per la prospettiva che porta con sé. Ex vicepresidente della Provincia di Verona ed ex assessore alla Sanità in Veneto e in Umbria, Coletto al fianco di Tosi pochi mesi prima del voto regionale di novembre si piazza tra i nomi più accreditati per guidare la sanità veneta. A patto che il centrodestra trovi un accordo, e un candidato.

Intanto, in ogni caso, l’ex sindaco di Verona Tosi continua nella sua “campagna acquisti” dentro Forza Italia, accogliendo ex leghisti delusi. Come Coletto, per l’appunto.