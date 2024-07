Afa e caldo, giovedì da bollino arancione per Verona: cosa aspettarsi

Ondata di calore e afa a Verona, giovedì 11 sarà bollino arancione.

Alla fine, come ci si aspettava, la prima vera grande ondata di calore e afa di questa estate è arrivata: e per Verona il giorno più critico, per il momento, è previsto per giovedì 11 luglio, quando la nostra città è stata classificata dal Ministero della Salute da bollino arancione.

Ma già da domani, mercoledì 10, il caldo comincerà inesorabilmente ad aumentare anche da noi. Mercoledì saranno 13 i capoluoghi con allerta arancione: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. A questi giovedì si aggiungerà anche Verona, mentre Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste avranno una giornata da bollino rosso.