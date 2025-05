Incidente in A4, tre Tir si scontrano: due feriti, uno gravissimo trasportato in elicottero all’ospedale.

Schianto tra tre Tir, due feriti, uno è grave: il maxi incidente è successo oggi 6 maggio intorno alle 11:30 sull’autostrada A4, in direzione Milano, nel tratto tra San Bonifacio e Soave. Coinvolti tre mezzi pesanti in un tamponamento che ha avuto ripercussioni sul traffico e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

Secondo quanto rilevato dalle autorità, l’impatto è avvenuto poco dopo il casello di San Bonifacio, nel tratto veronese dell’autostrada. Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco – provenienti da Verona e Caldiero – che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare uno degli autisti rimasto incastrato nella cabina del proprio camion.

Due le persone rimaste ferite: una in condizioni serie, trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, l’altra in codice giallo con un’ambulanza. La polizia stradale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Le conseguenze sul traffico sono state rilevanti: si sono formate code fino a 12 chilometri. Chiuso temporaneamente il casello di Montebello.

(notizia in aggiornamento)