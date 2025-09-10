Verona, primo giorno di scuola sotto la pioggia e traffico in tilt

Pioggia e traffico in tilt a Verona nel giorno del rientro a scuola: disagi in città per gli ingorghi.

Oggi, mercoledì 10 settembre, a Verona il ritorno sui banchi di scuola è stato accompagnato da pioggia, traffico e ingorghi. I rovesci si sono presentati a tratti, senza una vera perturbazione organizzata, ma hanno comunque reso difficile la viabilità nelle ore di punta.

Secondo le previsioni, tra tarda mattinata e primo pomeriggio non si escludono temporali anche intensi, seppure con bassa probabilità. La giornata resterà instabile fino al primo pomeriggio, con nuvole e piogge alternate a pause asciutte.

Dal pomeriggio, però, è atteso un miglioramento con qualche schiarita e temperature massime che potrebbero toccare i 24-25 gradi, dopo minime mattutine tra i 17 e i 20. Un miglioramento più stabile, secondo le previsioni, arriverà solo da venerdì, quando il tempo migliorerà.