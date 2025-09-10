Hacker russi attaccano il Consiglio regionale del Veneto

Tentativo di attacco Hacker al sito del Consiglio regionale del Veneto.

Nel fine settimana il portale del Consiglio regionale del Veneto è stato preso di mira da un gruppo di hacker russi. Questo ha rivendicato l’azione attraverso il proprio canale Telegram. L’attacco non ha avuto successo e non ha causato interruzioni rilevanti ai servizi online, grazie ai sistemi di protezione già in funzione.

Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha confermato l’episodio, sottolineando l’efficacia delle misure di sicurezza informatica adottate dall’ente.

Per rafforzare ulteriormente la difesa dalle minacce digitali, la Regione Veneto ha istituito il Cert regionale (Computer Emergency Response Team). Questa struttura si occupa di coordinare la gestione degli incidenti di sicurezza informatica e mette in rete 38 enti regionali, suddivisi in cinque gruppi di riferimento.

Cosa fa il Cert.

Il Cert svolge diversi compiti: analizzare minacce e attacchi, supportare gli enti coinvolti, diffondere informazioni sui rischi emergenti, promuovere la prevenzione e la gestione degli incidenti, e favorire la collaborazione con organismi nazionali e internazionali. L’obiettivo è migliorare la resilienza dei sistemi informativi regionali e proteggere i dati e i servizi destinati ai cittadini.