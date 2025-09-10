Incendio in un garage a Cerea: rogo avvolge e distrugge una struttura. FOTO.

Questa mattina 10 settembre, poco dopo le 8.30, un incendio è divampato all’interno di un garage di una casa in via Giglio a Cerea.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’interno dell’autorimessa e la copertura in legno, rendendo la struttura inagibile. Un veicolo parcheggiato nelle vicinanze ha riportato danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo ed evitato che le abitazioni adiacenti venissero coinvolte.