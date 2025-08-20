Mercatini di Natale, il Comune di Verona valuta piazza Bra

Natale olimpico a Verona: il Comune valuta di mettere i mercatini in Bra e illuminare anche i quartieri.

Il comune di Verona è già in moto per il Natale e lavora a un progetto che concili tradizione, sicurezza, accessibilità, e valuta piazza Bra come location. Questo senza dimenticare le esigenze legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Uno dei nodi principali riguarda la collocazione dei mercatini: lo scorso anno i banchetti erano stati ospitati in via Pallone, ma l’area sarà resa inagibile già da fine novembre per le strutture olimpiche. Per questo motivo il Comune, insieme a sovrintendenza e organizzatori, sta valutando Piazza Bra come nuova sede. Qui, però, bisognerà fare i conti con la concomitanza dei banchetti di Santa Lucia, prevista per quattro giorni a dicembre.

Secondo le ipotesi allo studio, le proposte alimentari potrebbero trovare spazio nei giardini della Bra, mentre le altre tipologie di vendita verrebbero distribuite lungo il Vallo e davanti a Palazzo Barbieri, lasciando libera la zona destinata alla tradizionale Stella di Natale.

Il piano, ha spiegato l’assessora al commercio e alle manifestazioni Alessia Rotta, non si limita però ai mercatini. È in corso anche il lavoro sulle luminarie, coordinato con i presidenti di circoscrizione e seguito in particolare dall’assessore Michele Bertucco, con l’obiettivo di illuminare non solo il centro ma anche i quartieri. A questo si aggiungono le collaborazioni spontanee di privati che hanno proposto iniziative di illuminotecnica e attività culturali diffuse.

Infine, il Natale veronese 2025 avrà un legame diretto con le Olimpiadi: a gennaio arriverà in città la Fiamma Olimpica (18 gennaio), seguita dalla cerimonia di chiusura dei Giochi il 22 febbraio e dall’apertura delle Paralimpiadi il 6 marzo.