Fiamme in uno scantinato di San Martino Buon Albergo: due intossicati, salvato un 14enne. FOTO.

San Martino Buon Albergo, ieri sera poco prima delle 21 in via Radisi, un incendio è divampato in uno scantinato: due intossicati, salvato un 14enne. L’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso di evitare il peggio, ma due persone sono rimaste intossicate dal fumo.

Il salvataggio del 14enne.

Le operazioni si sono concentrate subito sul salvataggio degli occupanti diell’abitazione di tre piani. Le squadre del distaccamento di Caldiero, supportate da un’autobotte da Verona, hanno dovuto affrontare un fumo denso che aveva invaso completamente le scale dell’edificio.

Un minore di 14 anni si trovava in difficoltà a scendere. I vigili del Fuoco hanno agito rapidamente: hanno protetto il ragazzo facendogli indossare una speciale maschera che gli ha permesso di respirare l’aria pulita direttamente dal soccorritore. Con questa tecnica, il 14enne è stato condotto all’esterno in totale sicurezza.

Due intossicati.

In totale, sono state due le persone rimaste intossicate a causa del fumo. Entrambe sono state assistite immediatamente sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e poi trasportate per accertamenti al vicino ospedale.

Le operazioni per domare le fiamme sono state particolarmente complesse proprio a causa dell’enorme quantità di fumo accumulato nei locali. I vigili del Fuoco hanno lavorato per circa tre ore per spegnere completamente l’incendio e mettere in sicurezza tutta l’area. Le cause che hanno scatenato il rogo nello scantinato sono ancora in corso di accertamento.