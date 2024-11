Frontale tra due auto sulla statale, una terza per evitarle vola nel fossato: tra i feriti anche due bambini

Frontale tra auto a Buttapietra, una terza per evitarle finisce nel fossato: sette le persone ferite.

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre, a Buttapietra: secondo una prima ricostruzione poco dopo le 17.30 due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la strada statale 12, nel comune di Buttapietra. Una terza auto, per evitare le prime due, è finita nel fossato a bordo strada. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Verona, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e iniziato le operazioni di estrazione. Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno liberato 7 persone rimaste incastrate tra le lamiere, tra queste anche 2 bambini. I traumatizzati sono stati affidati al personale sanitario e trasferiti tutti all’ospedale di Borgo Trento in codice giallo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.