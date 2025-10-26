Consumo di suolo, male Verona e provincia, ma meglio rispetto allo scorso anno. I no di Legambiente al parco per il surf.

Consumo di suolo, Verona tra le peggiori d’Italia. Lo dice il nuovo Rapporto Ispra 2025, che fotografa una situazione critica a livello nazionale, con quello che Legambiente definisce “il dato peggiore dell’ultimo decennio e un ritmo di trasformazioni che erode suolo naturale e agricolo ogni ora”.

Verona si conferma tra le realtà dove l’incremento è più preoccupante: tra il 2023 e il 2024 nel capoluogo scaligero sono stati consumati 15,88 ettari di suolo netto, un valore che colloca la città al 69° posto su 7.986 comuni italiani nella graduatoria nazionale per aumento del consumo di suolo. In provincia il dato è doppio: solo San Bonifacio ha fatto peggio (-22,44h) ma ci sono anche segnali positivi.

Legnago si distingue infatti come comune “virtuoso”: nel 2024 registra un saldo negativo, con più ettari ripristinati di quelli consumati. A livello regionale, Verona è il quinto comune per incremento dallo scorso anno, dietro Venezia, Montebello Vicentino, San Bonifacio e Dolo. Sullo sfondo, il quadro nazionale: nel 2024 quasi 84 km² di nuove superfici artificiali e oltre 78 km² di consumo netto, con una perdita media di circa 10 mila m² di suolo ogni ora, secondo Ispra.

In Italia.

Qualche dato: Torino, Napoli, Milano, Pescara hanno cementificato più di metà del proprio territorio (Torino addirittura il 65%); in Veneto le maglie nere sono Padova (49,65% di suolo impermeabilizzato), Treviso (39,52%) e Vicenza (32,17%). Rispetto a queste città fortemente urbanizzate, secondo i dati Ispra, Verona rimane un capoluogo di provincia con molti terreni agricoli e suolo naturale “libero”: al 2024, è stato consumato il 28,8% del proprio territorio. La fotografia che emerge è infatti quella di una città che, sebbene abbia ridotto l’aumento del cemento (nel 2022-2023, il dato comunale registrava 22,8 ettari persi) ha ancora tantissima strada da fare per raggiungere l’obbiettivo di azzeramento del consumo di suolo.

Oltrepassando i confini comunali, la provincia di Verona si conferma invece tra le più colpite a livello nazionale: è sesta in Italia per aumento di consumo di suolo nel 2023–2024, pur registrando un miglioramento rispetto all’anno precedente, quando risultava al primo posto. In dodici mesi sono stati consumati circa 50 ettari in meno rispetto al 2022–2023, segno di un rallentamento.

Legambiente: “No al parco per il surf”.

Tra i progetti più controversi, Legambiente ribadisce il no al parco acquatico “Onda Surf” in località Bertacchina, tra Gardesana, canale Camuzzoni e Adige, che prevede una grande vasca per onde artificiali, servizi turistico-sportivi e parcheggi. L’intervento porterebbe nuove superfici impermeabili per circa 3,8 ettari su suolo agricolo, con ulteriore pressione di traffico su un asse già congestionato. “Di fronte a questi dati ci auguriamo che non venga mai approvato il via libera al progetto Onda Surf. È l’esempio perfetto di ciò che Verona non può più permettersi: nuovo consumo di suolo in aree agricole produttive, traffico aggiuntivo e un modello di sviluppo incoerente con gli impegni ambientali del Comune”, sottolinea Andrea Gentili, presidente di Legambiente Verona.

Legambiente chiede all’amministrazione comunale di bloccare qualsiasi nuova progettazione espansiva fino all’approvazione definitiva del nuovo Piano di Assetto del Territorio e di inserire un obiettivo vincolante di azzeramento del consumo di suolo al 2030, e non al 2050, in linea con il cambio di paradigma chiesto da Ispra e con il quadro europeo verso suoli sani e tutelati.

“Verona ha un ampio patrimonio di aree dismesse, case sfitte e spazi pubblici da recuperare. Per questo accogliamo con favore quando si sceglie di rigenerare aree strategiche, penso alla torre Biasi a Verona sud che accoglierà studenti senza nuovo costruito, o quando addirittura si investono importanti risorse per togliere cemento, come all’ex parcheggio di fronte alla fiera che diventerà presto un parco urbano. Il futuro urbano deve ripartire da lì, non da nuove colate di cemento”, conclude Gentili.