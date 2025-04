Cittadinanza benemerita del comune di Verona all’Hellas campione d’Italia 1984-85.

Il comune di Verona conferisce la cittadinanza all’Hellas campione d’Italia. Il 12 maggio 1985 l’Hellas Verona scrisse una delle più belle pagine del calcio italiano vincendo lo scudetto nel campionato di serie A nella stagione 1984/85. Un’impresa con protagonista una squadra che è entrata nel cuore a tutti i veronesi e le veronesi, ma anche a tanti appassionati di calcio e non.

In occasione del 40° anniversario di quello storico giorno la Giunta comunale ha deliberato di conferire la cittadinanza benemerita alla squadra che cucì per la prima volta sulle maglie gialloblù lo scudetto tricolore.

“Vogliamo fissare nella storia della nostra città quello che, di fatto, è già nella storia di tutti noi appassionati veronesi – sottolinea il sindaco Damiano Tommasi –. Per questo motivo oggi abbiamo approvato la proposta per il riconoscimento della Cittadinanza Benemerita alla squadra Campione d’Italia 1984/85. Mi piace sottolineare l’aver compreso in questa onorificenza tutti quelli che hanno fatto parte di quel gruppo, dal presidente al magazziniere, l’ufficio stampa, i medici, tutto lo staff tecnico e tutti quelli che davvero hanno costruito la storia della nostra città. Credo sia doveroso, in occasione dei 40 anni, dare questo attributo a dei ragazzi e a delle persone che sono state straordinarie in quel periodo, e che lo sono stati anche in tutti questi anni”.

Quel 12 maggio 1985.

La matematica vittoria del campionato arrivò il 12 maggio del 1985 quando l’Hellas Verona pareggiò 1-1 in casa dell’Atalanta, coronando un cammino memorabile in quello che, al tempo era il più bel campionato al mondo, nel quale giocavano giocatori stranieri come Maradona, Falcao, Zico, Socrates, Platini e Rumenigge.

Per questo l’impresa sportiva di quell’Hellas Verona fu ancor più memorabile, grazie al contributo, alla capacità, alla passione ed alla forza del gioco di squadra dei componenti tutta la società che hanno reso Verona l’unica città non capoluogo di regione vincitrice in un campionato di Serie A a girone unico.

La delibera passa ora al vaglio del prossimo consiglio comunale per l’approvazione finale.

Organigramma Hellas Verona Campione d’Italia 1984/1985.

Presidente: Celestino Guidotti

Azionista di Maggioranza: Ferdinando Chiampan

General manager: Emiliano Mascetti

Segretari: Enzo Bertolini – Pierluigi Marzola

Allenatore: Osvaldo Bagnoli

Allenatore in seconda: Antonio Lonardi

Medici Sociali: Giuseppe Costa – Giorgio Biscardo

Dirigente accompagnatore: Marco Anti

Massaggiatore: Francesco Stefani

Magazzinieri: Carla Coletta – Renzo Manfrin

Addetto stampa: Franco Bottacini

Calciatori: Claudio Garella, Sergio Spuri, Mauro Ferroni , Silvano Fontolan, Fabio Marangon, Luciano Marangon, Roberto Tricella (capitano), Hans-Peter Briegel, Luciano Bruni, Antonio Di Gennaro, Dario Donà, Pietro Fanna, Luigi Sacchetti, Antonio Terracciano, Franco Turchetta, Domenico Volpati, Preben Elkjær Larsen, Giuseppe Galderisi.